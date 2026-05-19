Asegura bancada del PRI que marcha de Morena evidenció rechazo ciudadano en Chihuahua

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Diputados priistas afirman que la movilización mostró diferencias políticas sobre seguridad y gobernabilidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado aseguraron que la marcha convocada el pasado sábado por Morena en Chihuahua evidenció, según señalaron, el rechazo de la ciudadanía hacia el proyecto político del partido guinda.

Los legisladores priistas sostuvieron que la movilización mostró un contraste entre la narrativa anunciada por Morena y la asistencia registrada durante el evento.

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El coordinador de la bancada, Roberto Arturo Medina Aguirre; el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez; y el diputado José Luis Villalobos García, señalaron que la convocatoria no alcanzó las cifras previstas por los organizadores.

“El pueblo de Chihuahua volvió a demostrar que no se arrodilla y que no acepta imposiciones”, expresó Guillermo Ramírez Gutiérrez.

Los diputados afirmaron que Chihuahua mantiene una postura crítica frente a proyectos que, aseguraron, buscan centralizar decisiones políticas y debilitar instituciones locales.

Asimismo, sostuvieron que la entidad ha defendido históricamente valores relacionados con la legalidad, el trabajo y la participación ciudadana.

La bancada priista también reconoció la participación de sectores sociales y jóvenes que manifestaron posturas en defensa de las instituciones y la vida democrática del estado.

Roberto Arturo Medina señaló que Chihuahua representa una visión enfocada en el fortalecimiento institucional y el combate a la violencia.

Por otra parte, los legisladores cuestionaron la presencia de Andy López Beltrán en la entidad, al considerar que representa prácticas políticas asociadas al centralismo y al uso del poder federal.

“Aquí hay instituciones sólidas, ciudadanía crítica y una sociedad dispuesta a defender su forma de vida”, señalaron los diputados priistas.

José Luis Villalobos afirmó que Chihuahua continuará defendiendo su autonomía política y rechazando cualquier intento de sometimiento o intervención partidista.

El posicionamiento del PRI se suma a las reacciones políticas generadas tras la marcha organizada por Morena el pasado fin de semana en la capital del estado.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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