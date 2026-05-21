Responde Carlos Olson a manifestación LGBT en el Congreso del Estado

Publicidad - LB2 -

El legislador acusó intolerancia ideológica y defendió la libertad de expresión y los valores familiares.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local Carlos Olson respondió a la manifestación realizada por integrantes de la comunidad LGBT en el Congreso del Estado y aseguró que los hechos evidenciaron intolerancia hacia quienes expresan posturas distintas en temas relacionados con familia y educación.

El legislador señaló que en una democracia las diferencias de opinión no deberían derivar en ataques públicos, intentos de intimidación ni campañas de odio, al tiempo que defendió el derecho de los padres a participar en la formación de sus hijos conforme a sus valores.

- Publicidad - HP1

“Respetar a las personas no significa renunciar a nuestras convicciones. Defender la familia no es odio, y defender la libertad de conciencia y de expresión no es intolerancia”, expresó.

Olson sostuvo que mantener posturas relacionadas con la defensa de la familia y la libertad de conciencia no constituye discriminación, y afirmó que existe una reacción negativa cuando se manifiestan opiniones distintas a las promovidas por algunos grupos ideológicos.

El diputado también vinculó la discusión pública con el contexto nacional de seguridad y crisis social, al señalar que temas ideológicos son utilizados para generar polarización y desviar la atención de problemáticas como la violencia, desapariciones y extorsiones.

“Es más fácil generar polémica ideológica que hablar del miedo que viven millones de mexicanos, de las madres buscadoras, de los transportistas abandonados o de los pequeños empresarios víctimas de extorsión”, sostuvo.

El legislador reiteró que Chihuahua mantiene una identidad basada en valores familiares y llamó a la ciudadanía a mantenerse unida para defender la libertad de pensamiento y el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos.

Olson concluyó que la sociedad chihuahuense no debe permitir actos de intimidación por diferencias ideológicas, en referencia a las manifestaciones registradas en el Congreso del Estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.