Muestra encuesta cierre de contienda entre PAN y Morena rumbo a 2027 en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El estudio de Rubrum coloca a Marco Bonilla como el perfil panista mejor posicionado para la gubernatura.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La más reciente encuesta de Rubrum sobre preferencias electorales en Chihuahua muestra un escenario más competitivo entre Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a la elección estatal de 2027, con una reducción significativa en la diferencia entre ambas fuerzas políticas.

De acuerdo con la medición levantada el pasado 5 de mayo de 2026, Morena registra 39.9 por ciento de intención de voto en la entidad, mientras que el PAN alcanza 37.8 por ciento, lo que representa una diferencia de 2.1 puntos porcentuales.

- Publicidad - HP1

El estudio refleja un crecimiento sostenido del PAN durante los últimos meses, ya que en enero de este año el partido registraba 32.2 por ciento de intención de voto, cifra que aumentó más de cinco puntos para mayo.

En contraste, Morena mantiene una tendencia estable con ligeras variaciones respecto a mediciones anteriores, situación que ha reducido la distancia electoral entre ambos partidos.

La encuesta también evaluó perfiles internos del PAN para una eventual candidatura al Gobierno del Estado, donde el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, aparece como el aspirante con mayor respaldo.

“Marco Bonilla continúa como el favorito indiscutible para encabezar una eventual candidatura al Gobierno del Estado”.

Según los resultados difundidos, Bonilla concentra 69.4 por ciento de preferencia entre los posibles perfiles panistas, mientras que Daniela Álvarez registra 10.5 por ciento; Santiago de la Peña 7.5; Gilberto Loya 7.0; y Jesús Valenciano 5.6 por ciento.

La diferencia entre el alcalde capitalino y el resto de los aspirantes supera los 50 puntos porcentuales, consolidándolo como el perfil con mayor reconocimiento y respaldo interno dentro del panismo estatal.

El reporte también relaciona el posicionamiento político de Marco Bonilla con indicadores de seguridad, servicios públicos y desempeño gubernamental en Chihuahua capital, donde la administración municipal ha sido señalada en distintos estudios nacionales por sus niveles de aprobación.

Hasta el momento, ninguno de los partidos ha definido oficialmente candidaturas para el proceso electoral estatal de 2027.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.