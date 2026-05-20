Sanciona Estados Unidos a restaurante de Chihuahua por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

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El Departamento del Tesoro incluyó a Gorditas Chiwas y a varios empresarios en una lista de sanciones relacionadas con lavado de dinero y tráfico de fentanilo.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a diversas personas y empresas presuntamente vinculadas con operaciones financieras y de tráfico de drogas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, entre ellas un restaurante ubicado en la ciudad de Chihuahua identificado como Gorditas Chiwas.

De acuerdo con información difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, el establecimiento fue incluido en la lista de entidades sancionadas por presuntos vínculos con una red señalada de lavado de dinero y tráfico de fentanilo asociada a la facción conocida como “Los Chapitos”.

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El reporte señala que el restaurante, ubicado sobre la avenida Mirador en la colonia El Mirador de la capital del estado, es propiedad de Alfredo Orozco Romero, identificado por autoridades estadounidenses como presunto colaborador de Armando de Jesús Ojeda Avilés.

Según el Departamento del Tesoro, Ojeda Avilés opera una red financiera relacionada con actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa, específicamente vinculadas con operaciones de lavado de dinero y tráfico de fentanilo para la organización criminal.

“El Tesoro seguirá sancionando a los cárteles terroristas y a sus redes de tráfico de fentanilo”.

La OFAC también incluyó en las sanciones a familiares de Alfredo Orozco Romero, quienes presuntamente habrían participado como prestanombres en distintos negocios relacionados con las operaciones investigadas.

Asimismo, el gobierno estadounidense sancionó a Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy González”, señalado como fugitivo relacionado con tráfico de narcóticos y operaciones financieras para el cártel.

Las sanciones implican restricciones para operar dentro del sistema financiero estadounidense, así como prohibiciones para realizar transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos y mantener activos dentro de ese país.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que las acciones forman parte de la estrategia para combatir las redes de tráfico de fentanilo y proteger la seguridad de las comunidades estadounidenses.

La información difundida señala que la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México colaboró con autoridades estadounidenses y con la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la identificación de objetivos relacionados con las sanciones anunciadas.

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