CUBA: Acusa EU a Raúl Castro por derribo de aviones civiles en 1996

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La justicia estadounidense hizo pública una acusación formal contra el exmandatario cubano por la muerte de cuatro personas

Ciudad de México (ADN/Staff) – El gobierno de Estados Unidos formalizó una acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro Ruz por su presunta responsabilidad en el derribo de dos aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en febrero de 1996, ataque en el que murieron cuatro personas y que provocó una crisis diplomática entre Washington y La Habana.

La acusación fue dada a conocer por el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, luego de que un tribunal federal de Miami autorizara retirar el carácter confidencial del expediente judicial relacionado con el caso.

“Según consta en la acusación formal, Raúl Castro y cinco coacusados participaron en una conspiración que culminó con el lanzamiento de misiles desde aviones militares cubanos contra aeronaves civiles”, señaló el fiscal estadounidense.

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Las autoridades estadounidenses sostienen que el entonces ministro de Defensa de Cuba tuvo participación directa en la operación militar ejecutada por aeronaves de combate cubanas sobre aguas internacionales.

El incidente ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate, integrada por exiliados cubanos radicados en Florida.

Washington sostiene desde entonces que las aeronaves se encontraban en espacio aéreo internacional al momento del ataque, mientras que el gobierno cubano argumentó que habían violado reiteradamente su espacio aéreo.

La publicación de la acusación ocurre en medio del endurecimiento de la política exterior de la administración de Donald Trump hacia Cuba y otros gobiernos considerados adversarios por Washington.

Raúl Castro fungía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y era considerado el segundo hombre más poderoso de Cuba después de Fidel Castro.

La decisión judicial fue emitida el pasado 1 de mayo por un tribunal federal de Miami, que autorizó hacer pública la acusación sustitutiva presentada por fiscales estadounidenses al considerar que existían elementos suficientes para retirar el secreto procesal del expediente.

Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido una postura oficial sobre la acusación revelada por las autoridades estadounidenses.