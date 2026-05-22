Invita IPACULT a disfrutar la obra “Mi alma grita el silencio de mi niña” en el CMA

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La puesta en escena se presentará este domingo de manera gratuita como parte del festival Arte+Arte del Centro Municipal de las Artes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a asistir a la presentación de la obra “Mi alma grita el silencio de mi niña”, escrita y dirigida por Dayanna Oropeza, que se llevará a cabo este domingo 24 de mayo a las 7:00 de la tarde en el foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes (CMA).

La puesta en escena forma parte de las actividades del festival Arte+Arte, evento que marca el cierre semestral de actividades académicas y artísticas del CMA.

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La obra, clasificada para público B, aborda la historia de Jana, una mujer que enfrenta recuerdos y experiencias de distintas etapas de su vida para iniciar un proceso de confrontación, reconciliación y reconstrucción personal.

La trama reúne a la niña, la adolescente y la mujer adulta en un relato centrado en la memoria, la identidad y el valor de reconocer las experiencias vividas.

El elenco está integrado por Nubia Terán, Sofía Trejo, Aranxa Durán, Lilith Lozoya, Daniel Reyes, Maripau, Alan Oropeza y Ceci Yepez, quienes participan en esta propuesta escénica desarrollada dentro de las muestras artísticas del Centro Municipal de las Artes.

El IPACULT informó que el festival Arte+Arte tiene como propósito mostrar el desarrollo técnico, académico y creativo de estudiantes de distintas disciplinas mediante presentaciones abiertas al público.

A través de obras de teatro, exposiciones y muestras artísticas, el alumnado comparte proyectos integrales realizados durante el semestre, fortaleciendo su experiencia profesional y la vinculación con diversos públicos.

La dependencia destacó que este tipo de actividades también buscan fomentar la convivencia interdisciplinaria entre las artes y acercar a la comunidad al trabajo cultural desarrollado en la ciudad.

La entrada para la presentación será gratuita.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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