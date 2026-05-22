Presenta Festival Arte+Arte danza contemporánea, monólogos y lectura dramatizada en el CMA

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Estudiantes del Centro Municipal de las Artes mostraron propuestas escénicas y literarias como parte del cierre semestral del festival cultural.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) realizó una jornada artística del festival Arte+Arte en el Centro Municipal de las Artes (CMA), donde estudiantes de distintas disciplinas presentaron propuestas de danza contemporánea, teatro y literatura ante el público juarense.

Las actividades iniciaron con la presentación de “Dogma”, una puesta en escena de danza contemporánea interpretada por estudiantes del área de danza, quienes desarrollaron una propuesta basada en movimientos expresivos y técnicas alejadas del rigor tradicional del ballet clásico.

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Posteriormente, la estudiante Camila Rodríguez presentó el monólogo “La mujer que amaba demasiado”, obra de Beatriz Bergamin en la que mostró capacidades interpretativas y manejo escénico frente a los asistentes.

Más adelante, el alumno Leo Fernández llevó al escenario “La última cinta de Krapp”, texto del dramaturgo Samuel Beckett considerado uno de los autores más representativos del teatro contemporáneo.

La jornada concluyó con la lectura dramatizada “De la página a la voz”, actividad enfocada en fortalecer el vínculo entre la literatura y la interpretación escénica mediante el trabajo creativo del alumnado.

El festival Arte+Arte representa el cierre semestral de actividades académicas y artísticas del Centro Municipal de las Artes y tiene como propósito mostrar el desarrollo técnico, académico y creativo de estudiantes de distintas disciplinas.

A través de presentaciones escénicas, exposiciones y muestras abiertas al público, las y los participantes exhiben proyectos integrales desarrollados durante el semestre, permitiéndoles adquirir experiencia en procesos reales de ejecución y vinculación comunitaria.

El IPACULT destacó que estas actividades buscan consolidar espacios donde el arte funcione como medio de expresión, comunicación y encuentro social, además de fortalecer la formación artística y profesional del alumnado del CMA.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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