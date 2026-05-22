Invita Seguridad Vial a disfrutar el fin de semana en la Escuela Vial

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Familias podrán aprender sobre cultura vial y recorrer la mini ciudad ubicada sobre Heroico Colegio Militar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial invitó a las familias juarenses a visitar durante el fin de semana la Escuela Vial, espacio donde niñas, niños y personas adultas pueden aprender de manera interactiva sobre derechos y obligaciones de peatones y conductores.

La mini ciudad vial se encuentra ubicada sobre la avenida Heroico Colegio Militar, casi en el cruce con avenida Universidad, y permanece abierta de lunes a domingo en un horario de 08:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

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A través del Departamento de Educación Vial, la corporación ofrece charlas enfocadas en los aspectos más importantes del Reglamento de Vialidad y Tránsito, conocimientos que posteriormente pueden aplicarse durante los recorridos dentro de las instalaciones.

Las autoridades informaron que las y los menores pueden utilizar bicicletas, patines u otros vehículos recreativos para realizar prácticas dentro del circuito vial adaptado para actividades educativas.

Además, las familias pueden recorrer la sala de exhibición dedicada al Policía Vial, donde se muestra parte de la historia de la corporación mediante fotografías, uniformes y objetos utilizados a lo largo de los años.

La Coordinación General de Seguridad Vial destacó que estas actividades forman parte de las acciones permanentes para fortalecer la cultura vial y fomentar una movilidad más segura en la ciudad.

“Trabajamos por una mejor cultura vial, buscando disminuir incidentes y generar conciencia y responsabilidad al transitar por las vialidades”, informó la corporación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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