Emite Protección Civil alerta preventiva por bajas temperaturas y vientos en Ciudad Juárez

Se esperan mínimas bajo cero y rachas de viento moderadas durante los próximos días.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió un aviso preventivo para este jueves 8 de enero ante la presencia de rachas de viento de ligeras a moderadas, así como un descenso significativo de temperaturas en la región fronteriza.

Para este jueves se prevé una temperatura máxima de 16 grados centígrados, con cielo mayormente soleado durante el día, mientras que el viento se mantendrá con velocidades de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 45 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación será baja, estimada entre el 1 y el 5 por ciento.

Durante la noche, las autoridades mantienen una alerta preventiva por bajas temperaturas, ya que se espera un descenso hasta los 4 grados centígrados como mínima. En este periodo, el cielo se tornará nublado y la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente, ubicándose entre el 5 y el 20 por ciento.

El pronóstico extendido también contempla condiciones de frío más intenso para los próximos dos días, por lo que la alerta preventiva se mantendrá vigente. Para el viernes, se estima una temperatura máxima de 12 grados y una mínima de -1 grado centígrado, con cielo soleado y vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

En tanto, para el sábado se pronostica una temperatura máxima de 11 grados y mínima de -2 grados centígrados, con condiciones de cielo despejado. El viento continuará con velocidades de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de entre 26 y 32 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, entre el 1 y el 4 por ciento.

Ante este escenario, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, especialmente durante las noches y madrugadas, a fin de prevenir afectaciones a la salud, así como a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Municipio.

