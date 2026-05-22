Mantienen cuadrillas de bacheo trabajos en distintos puntos de Ciudad Juárez

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Obras Públicas informó que 18 equipos laboran diariamente en diferentes sectores para mejorar las vialidades de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas mantiene trabajos de bacheo en distintos sectores de Ciudad Juárez mediante 18 cuadrillas distribuidas por zonas, como parte de las acciones permanentes para el mejoramiento de las vialidades.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que en los últimos días se realizaron intervenciones en calles y avenidas como Capitán José Granados, Víctor Hugo, Tacámbaro, Juan Balderas, Zihuatanejo, Salvador Díaz Mirón, Regina, Soto y Gama, Juan Escutia, Arecas y Vicente Guerrero.

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El funcionario indicó que este viernes las cuadrillas trabajan en vialidades como Guadalupe Chavoya, Gabriel Leyva, Júmanos, Rafael Murguía, Tacámbaro, Regina, Ramón Rivera Lara, Palacio de Paquimé, Paseo de los Compositores y Senderos de San Isidro.

González García señaló que las labores forman parte del programa permanente de mantenimiento de calles implementado por el Gobierno Municipal en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, explicó que en varias vialidades es necesario realizar trabajos previos de retiro de material dañado antes de efectuar el relleno de baches, por lo que se registra presencia constante de maquinaria y personal operativo.

“Pedimos a la ciudadanía manejar con precaución y tener paciencia mientras se realizan estos trabajos”, expresó Daniel González García.

La dependencia reiteró el llamado a respetar los señalamientos preventivos y extremar precauciones en las zonas donde se desarrollan las obras.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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