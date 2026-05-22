Capacita IMM a comité de atención de violencia de género en empresa INTEVA

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Personal de distintas áreas recibió herramientas sobre prevención de violencia y primeros auxilios psicológicos en el ámbito laboral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a personal de la empresa INTEVA, con el propósito de fortalecer la atención y prevención de situaciones de violencia dentro de los espacios laborales.

A través del área de Prevención del Instituto, se impartió la charla “Sexting: Consejos para tu seguridad digital”, además de ejercicios enfocados en el análisis de casos de violencia de género y la aplicación de primeros auxilios psicológicos.

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Las actividades estuvieron dirigidas al comité encargado de atender casos de violencia dentro de la empresa, integrado por personal de áreas como recursos humanos, ingeniería, análisis y diseño.

El IMM informó que previamente también se abordaron temas relacionados con tipos y modalidades de violencia, violencia laboral y roles y estereotipos de género.

La dependencia municipal destacó que estas acciones buscan fortalecer herramientas de prevención, sensibilización y atención oportuna ante posibles casos de violencia en los centros de trabajo.

Asimismo, señaló que mediante este tipo de capacitaciones se promueve la construcción de entornos laborales más seguros y con mayor perspectiva de género.

“Con estas acciones se continúa impulsando la prevención de manifestaciones de violencia en el ámbito laboral”, informó el Instituto Municipal de las Mujeres.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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