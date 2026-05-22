Capacita IMM a comité de atención de violencia de género en empresa INTEVA

Personal de distintas áreas recibió herramientas sobre prevención de violencia y primeros auxilios psicológicos en el ámbito laboral.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a personal de la empresa INTEVA, con el propósito de fortalecer la atención y prevención de situaciones de violencia dentro de los espacios laborales.
A través del área de Prevención del Instituto, se impartió la charla “Sexting: Consejos para tu seguridad digital”, además de ejercicios enfocados en el análisis de casos de violencia de género y la aplicación de primeros auxilios psicológicos.
Las actividades estuvieron dirigidas al comité encargado de atender casos de violencia dentro de la empresa, integrado por personal de áreas como recursos humanos, ingeniería, análisis y diseño.
El IMM informó que previamente también se abordaron temas relacionados con tipos y modalidades de violencia, violencia laboral y roles y estereotipos de género.
La dependencia municipal destacó que estas acciones buscan fortalecer herramientas de prevención, sensibilización y atención oportuna ante posibles casos de violencia en los centros de trabajo.
Asimismo, señaló que mediante este tipo de capacitaciones se promueve la construcción de entornos laborales más seguros y con mayor perspectiva de género.
“Con estas acciones se continúa impulsando la prevención de manifestaciones de violencia en el ámbito laboral”, informó el Instituto Municipal de las Mujeres.
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