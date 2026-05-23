Inicia Segundo Torneo de Ajedrez por la Medalla del Día del Maestro y del Estudiante

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La competencia reúne a participantes de distintas edades para promover el pensamiento estratégico y la convivencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación puso en marcha el Segundo Torneo de Ajedrez por la Medalla del Día del Maestro y del Estudiante, evento que reúne a jugadores de distintas edades y categorías con el objetivo de fomentar el pensamiento estratégico y la convivencia a través de esta disciplina.

El director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas, dio la bienvenida a las y los participantes y destacó la importancia de impulsar espacios enfocados en el desarrollo intelectual y la formación académica de la comunidad.

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El funcionario señaló que el ajedrez contribuye al fortalecimiento de habilidades como el análisis, la toma de decisiones y la resolución de problemas, además de representar una herramienta formativa para niñas, niños, adolescentes y personas adultas.

Durante el arranque del torneo, personal de la Dirección de Educación coordinó el inicio de las partidas programadas dentro de las distintas categorías convocadas para esta edición.

Alvídrez Olivas indicó que el Gobierno Municipal continuará respaldando actividades relacionadas con el denominado deporte-ciencia debido a los beneficios que aporta al desarrollo integral de quienes lo practican.

“El ajedrez fortalece capacidades intelectuales y fomenta espacios de aprendizaje y convivencia sana entre la comunidad”, expresó Guillermo Alvídrez Olivas.

En representación de la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, acudió Ana Paula Martínez, quien acompañó el inicio de las actividades.

La competencia reunió a jugadores de diferentes niveles, quienes participaron en un ambiente enfocado en el respeto, el aprendizaje y la sana convivencia.

La Dirección de Educación informó que continuará promoviendo torneos y actividades relacionadas con el ajedrez como parte de las acciones dirigidas al fortalecimiento de espacios educativos, culturales y recreativos en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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