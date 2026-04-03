Entrega DABA más de 4 toneladas de alimento a refugios de animales en Ciudad Juárez

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Apoyan a 22 albergues que atienden a más de mil 700 perros y gatos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) realizó la entrega de 4 toneladas 120 kilogramos de alimento a refugios de animales en la ciudad, como resultado de la colecta obtenida durante la Tercera Carrera con Mascotas.

El apoyo fue distribuido entre 22 albergues que forman parte del banco de alimentos 2026, beneficiando aproximadamente a mil 300 perros y 400 gatos que se encuentran bajo resguardo de estas organizaciones.

“Gracias a todos por abrirnos las puertas de sus refugios y le decimos a la ciudadanía que pueden confiar que sus donaciones llegan a estos albergues”

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La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, destacó que la respuesta de la ciudadanía fue clave para reunir el alimento, el cual ya comenzó a ser entregado directamente en los refugios participantes.

Entre los espacios beneficiados se encuentran Una Patita de Ayuda, Refugio Blanquita, Bigotitos Felices, Casa de Marce, Gatos Place, Rancho Paraíso y GARI Ciudad Juárez, así como diversos colectivos y rescatistas independientes que operan en la localidad.

“Se beneficia a mil 300 perros y 400 gatos aproximadamente”

Las autoridades también reconocieron la colaboración de empresas y ciudadanos que participaron en la iniciativa, al tiempo que reiteraron la importancia de fortalecer redes de apoyo para el cuidado y protección de animales en situación de abandono.

La creación del banco de alimentos forma parte de una estrategia para garantizar suministro constante a los refugios, así como para fomentar la participación social en acciones de bienestar animal en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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