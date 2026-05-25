Convocan en Ciudad Juárez a seguir informe de Claudia Sheinbaum en Plaza de la Mexicanidad

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El alcalde Cruz Pérez Cuéllar señaló que el evento permitirá a ciudadanos de todo el país sumarse de manera simultánea.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que el próximo 31 de mayo se convocará a la ciudadanía en la Plaza de la Mexicanidad para seguir la transmisión del evento “Rendición de Cuentas” encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El alcalde explicó que la mandataria federal realizará un acto público con motivo de los dos años de su victoria electoral de 2024, actividad que será transmitida de manera simultánea en plazas públicas de las 32 entidades del país.

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Pérez Cuéllar consideró positiva la iniciativa debido a que anteriormente este tipo de encuentros se concentraban únicamente en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Ahora podrán sumarse desde diferentes entidades del país”.

El edil señaló que aunque todavía no se confirma oficialmente la sede en Ciudad Juárez, la Plaza de la Mexicanidad aparece como el sitio más probable para desarrollar la concentración ciudadana.

Asimismo, indicó que el Gobierno Municipal dará seguimiento a la logística del evento y permanecerá atento al mensaje que emita la titular del Ejecutivo Federal.

“Se trata de una actividad institucional y estaremos al pendiente de su discurso”.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el evento denominado “Rendición de Cuentas” se llevará a cabo el próximo domingo como parte de las actividades para informar sobre los avances de su administración federal.

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