Dará JMAS mantenimiento preventivo a pozo de la colonia Simona Barba

Publicidad - LB2 -

La suspensión temporal del servicio afectará varias colonias del suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que realizará trabajos de mantenimiento preventivo en el pozo 206, ubicado en la colonia Simona Barba, labores que provocarán baja presión o suspensión temporal del servicio de agua potable del martes 26 al jueves 28 de mayo.

La dependencia explicó que los trabajos consisten en el reemplazo del equipo del pozo localizado en el cruce de las calles Mesa Central y Justina Almada de Urrea, como parte de las acciones preventivas implementadas previo a la temporada de calor.

- Publicidad - HP1

La suspensión del servicio iniciará el martes a las 6:00 de la mañana y concluirá tentativamente el jueves a las 8:00 de la noche.

“Las labores se realizarán con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica”.

La JMAS informó que las colonias que podrían verse afectadas por la baja presión o interrupción temporal del suministro son Parajes del Sur, Carlos Castillo Peraza, Olivia Espinoza Bermúdez, Rincón de la Mesa y sectores aledaños.

Ante esta situación, la dependencia exhortó a los habitantes de la zona a tomar previsiones necesarias durante el periodo en que se desarrollarán las maniobras de mantenimiento.

Asimismo, indicó que personal técnico trabajará de manera continua para concluir las labores en el menor tiempo posible y restablecer gradualmente el servicio una vez finalizados los trabajos.

“La JMAS agradece la comprensión de la comunidad”.

La dependencia reiteró que estas acciones forman parte de los programas permanentes para fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar el suministro de agua potable en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.