Acusa PAN nacional persecución política contra Maru Campos y advierte movilizaciones en defensa de Chihuahua

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Jorge Romero, Ricardo Anaya y Daniela Álvarez respaldaron a la gobernadora tras el citatorio de la FGR y denunciaron un intento de “hostigamiento procesal” del gobierno federal

Ciudad de México (ADN/Staff) – La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) cerró filas este lunes en defensa de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y acusó al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República (FGR) de emprender una persecución política contra la mandataria estatal tras el citatorio emitido por autoridades federales.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya; la presidenta estatal del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez; el abogado Roberto Gil Zuarth; así como legisladores federales y dirigentes nacionales, el partido anunció acciones políticas y movilizaciones en respaldo a la gobernadora.

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Jorge Romero afirmó que Morena “cruzó la línea” al utilizar a la FGR para hostigar a una gobernadora de oposición y sostuvo que el verdadero motivo detrás del citatorio es que Maru Campos “combatió al crimen organizado”.

“Morena persigue políticamente a nuestra gobernadora Maru Campos porque cometió el pecado de combatir al crimen organizado”, declaró el dirigente nacional del PAN.

El líder panista cuestionó que el gobierno federal pretenda responsabilizar exclusivamente a la mandataria estatal por la presunta participación de agentes extranjeros en el operativo realizado en el municipio de Morelos, Chihuahua, mientras —dijo— no se investiga a instancias federales responsables de la política exterior y cooperación internacional.

Romero sostuvo que el PAN no se opone a las investigaciones ministeriales, pero sí al “uso faccioso” de las fiscalías para presionar políticamente a gobiernos opositores.

“No vamos a permitir que le pongan un dedo encima a nuestra gobernadora Maru Campos”, advirtió.

El dirigente nacional adelantó que Acción Nacional realizará acciones de resistencia civil pacífica y convocatorias ciudadanas en Chihuahua durante los próximos días para respaldar a la mandataria estatal.

La presidenta estatal del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, sostuvo que el objetivo político de Morena es “quedarse con Chihuahua” rumbo a la elección de 2027 y calificó el caso como una “burda persecución política”.

Álvarez comparó la situación de Maru Campos con el contexto político en Sinaloa y cuestionó que mientras la gobernadora de Chihuahua enfrenta un citatorio ministerial, el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya permanece bajo señalamientos relacionados con presuntos vínculos criminales.

“Tenemos una gobernadora valiente y echada para adelante”, expresó la dirigente estatal.

La dirigente panista también señaló directamente a la senadora Andrea Chávez, a quien acusó de estar respaldada por intereses ligados al crimen organizado, aunque no presentó pruebas adicionales durante la conferencia.

En la parte jurídica, Roberto Gil Zuarth calificó el citatorio como “absurdo” y aseguró que la FGR intenta construir un acto de hostigamiento procesal contra la mandataria estatal.

El abogado explicó que el documento entregado a Maru Campos contiene contradicciones jurídicas, pues la cita formalmente como testigo, pero invoca fundamentos legales aplicables a personas imputadas.

“Le dicen a la gobernadora: venga en calidad de testigo, pero tráigase abogado defensor por si aquí le cambiamos la condición a inculpada”, afirmó Gil Zuarth.

El litigante sostuvo que el fuero constitucional de la gobernadora impide cualquier procedimiento penal sin una declaración previa de procedencia emitida por la Cámara de Diputados y posteriormente validada por el Congreso del Estado de Chihuahua.

Añadió que la gobernadora acudirá el próximo miércoles a las instalaciones de la FGR en Ciudad Juárez para atender el citatorio, aunque insistió en que legalmente no está obligada a comparecer en los términos planteados por el Ministerio Público federal.

“Si intentaran imputarla sin cumplir el procedimiento constitucional, estaríamos frente a un golpe a la Constitución y al federalismo”, sostuvo el abogado.

El senador Ricardo Anaya también acusó que Morena pretende construir un andamiaje jurídico para controlar políticamente las elecciones y las instituciones judiciales del país.

El excandidato presidencial afirmó que las reformas impulsadas por el oficialismo en materia judicial y electoral buscan controlar tribunales y eventualmente anular elecciones incómodas para Morena.

“No democratizaron al Poder Judicial; lo morenizaron”, señaló Anaya al criticar la elección judicial impulsada por el gobierno federal.

El coordinador panista en el Senado sostuvo además que la reforma sobre “injerencia extranjera” podría utilizarse para desacreditar investigaciones internacionales relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado.

Durante la conferencia, dirigentes panistas también señalaron que el caso de Chihuahua coincide con un contexto nacional marcado por investigaciones, acusaciones y tensiones políticas relacionadas con Morena y gobiernos estatales afines al oficialismo.

El PAN reiteró que respaldará políticamente y jurídicamente a Maru Campos y advirtió que la respuesta partidista se intensificará si la FGR intenta modificar la situación jurídica de la gobernadora durante su comparecencia prevista para esta semana.