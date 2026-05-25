Repara JMAS hundimientos en distintos sectores de Ciudad Juárez

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La dependencia sustituyó tubería dañada y mantiene trabajos en colonias San Antonio e Infonavit Casas Grandes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) informó que realizó trabajos de reparación de hundimientos registrados en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mantener en condiciones óptimas la infraestructura sanitaria.

Uno de los casos atendidos se localizó en el cruce de las calles Toledo y España, en la colonia San Antonio, donde personal de alcantarillado llevó a cabo la sustitución de 10 metros de tubería de concreto que había concluido su vida útil.

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La dependencia explicó que el material fue reemplazado por tubería de PVC de ocho pulgadas, considerada de mayor durabilidad y eficiencia para el funcionamiento de la red sanitaria.

“Este nuevo material tiene una vida útil de aproximadamente entre 60 a 80 años”.

Iván Armendáriz, plomero del departamento de alcantarillado, detalló que el hundimiento se originó por el desgaste de la infraestructura de concreto, situación que hizo necesaria la rehabilitación del sistema.

Otro de los puntos afectados se ubica en el cruce de las calles Ciro Bayo y Antonio Guevara, en la colonia Infonavit Casas Grandes, donde cuadrillas de la JMAS iniciaron labores de atención para rehabilitar la zona dañada.

Sin embargo, la dependencia informó que las condiciones climáticas obligaron a posponer temporalmente los trabajos en ese sector, por lo que las labores continuarán este martes.

“Debido a las condiciones del clima, se pospuso la atención de este punto hasta el día de mañana”.

La JMAS reiteró que mantiene acciones permanentes para atender afectaciones en la infraestructura sanitaria y prevenir riesgos para la ciudadanía que transita por las zonas afectadas.

Asimismo, señaló que estas intervenciones forman parte de los trabajos de mantenimiento y modernización de la red de drenaje en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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