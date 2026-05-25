Revisarán regidores temas ambientales, culturales y binacionales en próxima sesión de Cabildo

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Ayuntamiento analizará propuestas sobre reconocimiento ecológico, reglamento de construcción y cooperación con El Paso.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante la sesión previa de Cabildo realizada este lunes, regidores del Ayuntamiento acordaron revisar diversos asuntos que serán discutidos en la próxima sesión ordinaria, entre ellos propuestas relacionadas con medio ambiente, cultura, reglamentos municipales y cooperación binacional con la ciudad de El Paso, Texas.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que uno de los temas a analizar será la creación e implementación anual del Reconocimiento Municipal al Mérito Ecológico de Ciudad Juárez, propuesta presentada por la regidora Laura Fernanda Ávalos Medina.

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La iniciativa busca reconocer públicamente a personas, asociaciones, empresas, jóvenes y grupos vecinales que realizan acciones en favor del medio ambiente y el mejoramiento urbano.

“Trabajan todos los días por mejorar nuestro entorno”.

La edil destacó que en Ciudad Juárez existen ciudadanos que impulsan proyectos de reciclaje, reforestación, rescate animal y limpieza de espacios públicos, por lo que consideró importante generar incentivos y reconocimientos institucionales para quienes contribuyen al cuidado ambiental.

Otro de los puntos que será sometido a análisis corresponde a la propuesta de incorporar el nombre del maestro Fortunato Pérez al Festival Internacional de Jazz en la Frontera, iniciativa impulsada por las comisiones de Cultura y Nomenclatura y Patrimonio Cultural.

La coordinadora de la Comisión de Cultura, Martha Patricia Mendoza Rodríguez, destacó la trayectoria del saxofonista y compositor, originario de Veracruz pero con más de cuatro décadas de residencia en Ciudad Juárez.

“Ha dedicado décadas en formar a niñas, niños y comunidad en general en la formación musical”.

Asimismo, durante la sesión previa se acordó analizar modificaciones al Reglamento de Construcción para el Municipio de Juárez y sus normas técnicas complementarias, particularmente en lo relacionado con los llamados “cajones rosas” en estacionamientos.

La coordinadora de la Comisión de Gobernación, Sandra Marbel Valenzuela Martínez, explicó que la propuesta contempla modificaciones y adiciones a diversos artículos del reglamento municipal para fortalecer disposiciones relacionadas con estos espacios.

Otro de los temas incluidos en la agenda será la actualización del Acuerdo de Ciudades Hermanas y la Agenda Binacional de Cooperación Internacional entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

El regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña informó que el objetivo es modernizar el acuerdo firmado originalmente en abril de 2005, con el propósito de fortalecer la colaboración institucional y establecer mecanismos más eficientes de cooperación binacional.

“Permitirá fortalecer la colaboración institucional y asegurar la continuidad de los esfuerzos conjuntos”.

Las propuestas serán discutidas y votadas en la próxima sesión ordinaria de Cabildo programada para el miércoles.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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