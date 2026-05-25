Definen nuevos campeones en torneo municipal de voleibol en Ciudad Juárez

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Más de 45 equipos participaron durante seis meses de competencia en el Gimnasio “Memo” Márquez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este fin de semana concluyó el torneo municipal de voleibol realizado en el Gimnasio Municipal Guillermo “Memo” Márquez, competencia que reunió a 45 equipos en distintas categorías durante seis meses de actividades.

El certamen se desarrolló en las ramas femenil, varonil y mixtos A y B, con encuentros disputados desde noviembre de 2025 hasta el pasado 23 de mayo en el recinto deportivo conocido también como “Extremadura”.

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En la categoría femenil, el equipo Valkirias se coronó campeón luego de vencer en la final a Kukas, mientras que Moots Team finalizó en la tercera posición.

“Tras seis meses de competencia, el equipo Valkirias se coronó campeón”.

En la rama varonil, el conjunto Eliminados obtuvo el campeonato al imponerse sobre Spike en el partido definitivo del torneo.

Por su parte, en la categoría mixtos A, el equipo Es lo que hay consiguió el título tras derrotar a Venom en la final.

Dentro de la división mixtos B, el representativo de Suprime logró quedarse con el campeonato luego de concluir en la primera posición de la competencia.

“El torneo tuvo la participación de 45 equipos”.

Elizabeth Flores, organizadora del torneo, informó que las actividades deportivas se desarrollaron durante medio año y reunieron a jugadores de distintos sectores de Ciudad Juárez.

El torneo municipal de voleibol forma parte de las competencias recreativas y deportivas impulsadas en la ciudad para fomentar la convivencia y la práctica del deporte amateur entre jóvenes y adultos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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