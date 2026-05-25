Está listo José Felipe Cerecedo para competir en Juegos Panamericanos de la Juventud

Publicidad - LB2 -

El arquero juarense avanzó directamente a cuartos de final en la ronda olímpica individual en Medellín.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El arquero juarense José Felipe Cerecedo se declaró listo para entrar en acción en los Juegos Panamericanos de la Juventud que se celebran en Medellín, Colombia, donde representa a México en la disciplina de tiro con arco.

Tras concluir la ronda clasificatoria, el seleccionado nacional se ubicó en la posición número 11 luego de acumular 628 puntos durante la sesión de 72 flechas.

- Publicidad - HP1

El atleta fronterizo registró además seis blancos perfectos y nueve disparos dentro del círculo de 10 puntos durante la jornada clasificatoria.

“Cerecedo empezará en el lugar 11, tras los clasificatorios de ayer”.

En la competencia por equipos, sus compañeros Yeshua Villanueva y Axel Rangel finalizaron en los puestos ocho y uno, respectivamente, dentro de la clasificación general.

La ronda olímpica individual inició este lunes a partir de la 1:00 de la tarde, donde José Felipe Cerecedo avanzó de manera directa a los cuartos de final gracias a su posición obtenida en la etapa clasificatoria.

El juarense enfrentará al colombiano Santiago Aguilar Morón, quien concluyó como sexto clasificado en la competencia.

“El juarense enfrentará al sexto clasificado de Colombia, Santiago Aguilar Morón”.

En la modalidad por equipos, Cerecedo, Villanueva y Rangel finalizaron terceros en la clasificación general y enfrentarán a Chile este martes a las 9:50 de la mañana en la ronda de cuartos de final.

La participación del arquero juarense forma parte de la delegación mexicana que compite en Medellín dentro de uno de los eventos juveniles más importantes del continente americano.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.