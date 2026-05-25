Reitera Cruz Pérez Cuéllar apoyo a eventos masivos tras éxito del Xokerball Americup 2026

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El alcalde destacó la asistencia de más de 50 mil personas y saldo blanco durante el torneo internacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que el Gobierno Municipal continuará impulsando y respaldando eventos masivos en Ciudad Juárez, luego de la realización del Xokerball Americup 2026, torneo internacional que reunió a más de 50 mil asistentes durante cinco días en la Plaza de la Mexicanidad.

Durante la conferencia semanal de prensa, el alcalde destacó la respuesta de la ciudadanía al campeonato internacional de futbol 6 contra 6, celebrado del 20 al 24 de mayo en un estadio temporal construido frente al monumento de La X.

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Pérez Cuéllar señaló que el recinto permaneció lleno durante gran parte de las actividades y resaltó la participación de familias, estudiantes y aficionados que acudieron gratuitamente a los encuentros deportivos.

“En las mañanas acudían niños de las escuelas, en las tardes y noches gente que asistía a los partidos de manera gratuita”.

El edil afirmó que la realización del torneo dejó resultados positivos para la ciudad, no solo en materia deportiva, sino también en convivencia social y proyección internacional de Ciudad Juárez como sede de eventos de gran escala.

Asimismo, destacó que el campeonato concluyó con saldo blanco, pese a la participación de delegaciones provenientes de 16 países y la alta asistencia registrada durante los días de competencia.

“A la ciudadanía le gustó mucho y valió la pena este torneo”.

El alcalde indicó que su administración continuará buscando eventos deportivos, culturales y recreativos de carácter internacional para fortalecer la convivencia comunitaria y generar actividades familiares en distintos espacios públicos de la ciudad.

En la edición 2026 del Xokerball Americup, la selección de Brasil obtuvo el campeonato, México consiguió el subcampeonato y Venezuela finalizó en el tercer lugar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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