Exhorta Seguridad Vial a conducir con precaución por lluvias en Ciudad Juárez

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Autoridades piden extremar medidas de seguridad para evitar accidentes viales durante las precipitaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial emitió una serie de recomendaciones dirigidas a automovilistas y peatones ante las lluvias registradas en distintos sectores de Ciudad Juárez, con el objetivo de prevenir accidentes y reducir riesgos en la vía pública.

La dependencia municipal exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al momento de circular por calles y avenidas, especialmente en zonas donde puedan presentarse encharcamientos o disminución de visibilidad.

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Entre las principales recomendaciones para conductores se encuentran manejar con cortesía, encender las luces cuando exista poca visibilidad y mantener una distancia considerable entre vehículos.

Asimismo, Seguridad Vial pidió evitar distracciones al conducir, utilizar el cinturón de seguridad y frenar con anticipación para prevenir derrapes o choques por alcance.

“Realizar alto total en caso de encontrar semáforos apagados”.

La corporación también recordó la importancia de atender en todo momento las indicaciones emitidas por los agentes de vialidad desplegados en distintos puntos de la ciudad.

En el caso de peatones, las autoridades recomendaron observar hacia ambos lados antes de cruzar calles y avenidas, utilizar esquinas, cruces y puentes peatonales, así como evitar atravesar entre vehículos.

“Seguir las indicaciones de los agentes de vialidad”.

La Coordinación General de Seguridad Vial informó además que las personas que requieran apoyo de unidades y grúas de Auxilio Vial pueden solicitar asistencia directamente al número telefónico 656-825-3560.

La dependencia reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia “Por una mejor cultura vial”, enfocada en disminuir incidentes y promover una movilidad más segura y responsable en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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