Presenta Gobierno Municipal informe “Lo Hacemos por Todas” sobre acciones en favor de las mujeres

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Dependencias municipales y organizaciones civiles expusieron avances en prevención de violencia y atención integral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal presentó este lunes el informe de actividades “Lo Hacemos por Todas”, ejercicio coordinado por el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) para dar a conocer las acciones, programas y resultados impulsados por distintas dependencias en materia de igualdad sustantiva y prevención de la violencia de género.

Durante el evento, representantes de áreas municipales y organizaciones de la sociedad civil expusieron avances relacionados con fortalecimiento institucional, atención integral y generación de espacios seguros para mujeres y sus familias.

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El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, destacó que uno de los principales objetivos de su administración ha sido mantener vigente el eje transversal de atención y protección de los derechos de las mujeres dentro del Plan Municipal de Desarrollo.

“Se ha traducido en políticas públicas, programas y proyectos enfocados en la prevención de la violencia”.

El alcalde señaló que las estrategias implementadas han sido posibles gracias al trabajo coordinado entre dependencias municipales y organizaciones civiles que han acompañado las acciones del Gobierno Municipal durante los últimos años.

Asimismo, resaltó la importancia de la rendición de cuentas y de que cada dependencia informe públicamente sobre las acciones que realiza para fortalecer la coordinación institucional en favor de las mujeres juarenses.

El informe incluyó la participación de dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género, el Centro Municipal para la Atención y Trabajo con Hombres y Masculinidades (CEMATH), el Instituto Municipal de la Juventud, el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, Centros Comunitarios y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otras áreas.

Entre los principales resultados presentados destacó el fortalecimiento de servicios especializados, capacitaciones con perspectiva de género y ampliación de espacios de atención para mujeres víctimas de violencia.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género ha beneficiado a 64 mil 330 personas desde la creación del CEMATH en 2023, además de reportar más de 31 mil folios atendidos, más de 2 mil dispositivos de seguridad entregados y 6 mil 874 atenciones psicológicas brindadas.

“Al combatir la violencia de género se atiende todo tipo de violencias”.

Por su parte, el IMM informó que actualmente opera siete unidades fijas de atención y ha otorgado más de 50 mil servicios especializados, además de poner en funcionamiento el Centro LIBRE para las Mujeres en coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

También se destacó la creación del Centro Municipal de los Pueblos Originarios (CEMPO), así como la consolidación de tres Espacios de Paz en Riberas del Bravo y la operación de la Casa de Transición, el Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia y la Casa de Paz.

Durante el evento, Yadira Cortés, representante de la Red Mesa de Mujeres, calificó como inédito el trabajo coordinado entre Gobierno Municipal y organizaciones civiles, al reconocer avances en infraestructura, atención especializada y políticas públicas dirigidas a las mujeres.

La presentación del informe se realizó en el marco del Día Naranja, conmemorado el día 25 de cada mes para promover acciones de prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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