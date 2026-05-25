Se corona Ulises Cárdenas en estatal de boxeo y clasifica al Festival Olímpico Nacional

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El pugilista juarense representará a Chihuahua en la competencia nacional que se realizará en Nayarit.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El boxeador juarense Ulises Cárdenas se proclamó campeón del Festival Estatal Olímpico de Boxeo tras imponerse por decisión unánime a su rival de Chihuahua capital en la categoría Sub-19, resultado que le otorgó el pase al Festival Olímpico Nacional.

Guiado por el entrenador Edgar “Campeón” García, el pugilista fronterizo dominó el combate desde los primeros asaltos mediante una estrategia basada en velocidad, técnica y precisión en sus combinaciones.

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Durante la pelea, Cárdenas logró imponer condiciones y conectar golpes efectivos que marcaron diferencia en las tarjetas de los jueces.

“Las tarjetas no dejaron espacio a las dudas”.

El combate concluyó con un veredicto unánime a favor del representante de Ciudad Juárez, lo que desató el festejo de la delegación fronteriza presente en el certamen estatal.

Con este resultado, Ulises Cárdenas obtuvo su clasificación para representar a Ciudad Juárez y al estado de Chihuahua en el Festival Olímpico Nacional de Boxeo.

La competencia nacional se llevará a cabo en el estado de Nayarit del 8 al 15 de junio y reunirá a los mejores pugilistas juveniles del país.

“Ulises Cárdenas asegura su pasaporte para representar dignamente a Ciudad Juárez”.

El triunfo del juarense se suma a los recientes resultados destacados obtenidos por deportistas fronterizos en disciplinas de combate y competencias nacionales juveniles.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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