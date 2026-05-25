Aporta Ciudad Juárez 14 medallas a Chihuahua en Nacional de Taekwondo CONADE 2026

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La delegación estatal cerró su participación con 18 preseas en la máxima justa juvenil del país.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los atletas de Ciudad Juárez aportaron 14 de las 18 medallas obtenidas por la delegación de Chihuahua en los Juegos Nacionales CONADE 2026 dentro de la disciplina de taekwondo, consolidando a la frontera como uno de los principales semilleros deportivos del estado.

Durante la última jornada de actividades, Chihuahua consiguió dos preseas más en la modalidad TK4 de combate por equipos, con lo que cerró oficialmente su participación con un total de cuatro medallas de oro, cuatro de plata y diez de bronce.

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En la categoría Juvenil, el representativo estatal avanzó hasta la final tras una destacada actuación colectiva y obtuvo la medalla de plata, mientras que en la división Sub-21 el equipo chihuahuense aseguró el bronce.

“Chihuahua amarró dos preseas más en la vibrante modalidad de TK4”.

Entre las actuaciones individuales destacó la juarense Fátima Torres, quien se proclamó campeona nacional en la división juvenil femenil de menos de 52 kilogramos y obtuvo una medalla de oro para la delegación estatal.

Asimismo, Darah Ponce consiguió bronce en la categoría juvenil femenil de menos de 46 kilogramos; Alyson Acosta sumó otra medalla de bronce en menos de 49 kilogramos y Camila Granillo obtuvo bronce en la división Sub-21 femenil de menos de 57 kilogramos.

En las categorías infantil y cadete, los deportistas juarenses también tuvieron una destacada participación al conseguir siete medallas adicionales en la primera jornada de competencias.

Las preseas doradas fueron obtenidas por Ana Lucía Nassri en cadete femenil menos de 37 kilogramos, Alessandra Soto en infantil femenil menos de 54 kilogramos y Leonardo Ferrer en infantil varonil menos de 30 kilogramos.

“La cosecha de 18 preseas se cimentó gracias a memorables actuaciones individuales”.

Las medallas de plata fueron para Karim Rodríguez en infantil varonil menos de 27 kilogramos y Kaleb Pérez en infantil varonil menos de 46 kilogramos.

Además, Kevin Peinado, Jassiel Gómez y Regina Arévalo aportaron preseas de bronce en distintas divisiones infantiles.

Con estos resultados, la delegación chihuahuense concluyó su participación en el taekwondo de los Juegos Nacionales CONADE 2026 reafirmando su posición como una de las potencias juveniles del país en esta disciplina deportiva.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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