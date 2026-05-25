Refrenda IPACULT compromiso con estrategias de igualdad sustantiva en Ciudad Juárez

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El instituto destacó acciones de capacitación, sensibilización y promoción cultural con perspectiva de género.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) reafirmó su compromiso con las estrategias impulsadas por el Gobierno Municipal y el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) para fortalecer la igualdad sustantiva y prevenir la violencia de género en Ciudad Juárez.

La participación del IPACULT se dio durante la presentación del informe “Lo Hacemos por Todas”, encabezado por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y la directora general del IMM, Elvira Urrutia Castro.

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Durante el evento, el alcalde destacó la permanencia del eje transversal enfocado en los derechos de las mujeres, así como el trabajo coordinado entre dependencias municipales y organizaciones de la sociedad civil.

“Se ha logrado mantener vivo este eje transversal gracias al trabajo coordinado”.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, presentó las acciones implementadas por la dependencia para incorporar la perspectiva de género en programas culturales, procesos internos y espacios artísticos.

Indicó que el instituto continuará trabajando a través de la Unidad de Género para la Igualdad Sustantiva y mantendrá las capacitaciones permanentes al personal en coordinación con el IMM.

Asimismo, explicó que se fortalecerán programas y actividades para garantizar que la perspectiva de género permanezca de manera transversal en todas las acciones culturales impulsadas por el instituto.

Entre las actividades desarrolladas destacan capacitaciones sobre sistema sexo-género, conceptos de igualdad, acoso y hostigamiento sexual, así como charlas de sensibilización sobre violencia de género impartidas por personal del Instituto Municipal de las Mujeres.

“Se fortalecerán los programas existentes para garantizar la perspectiva de género”.

El IPACULT también informó que realizó talleres, exposiciones, ciclos de cine, presentaciones de libros y programas de becas dirigidos a mujeres artistas, además de actividades de sensibilización en la Academia Municipal de Artes y el Centro Municipal de las Artes.

La dependencia colaboró además con el IMM en proyectos como el recorrido “Anónimas” y la campaña “Esto es violencia”, iniciativas enfocadas en generar conciencia y promover la prevención de la violencia de género en la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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