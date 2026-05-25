Afirma Cruz Pérez Cuéllar que PAN busca “resucitar” con tema del citatorio a Maru Campos

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El alcalde señaló que la comparecencia de la gobernadora forma parte de un procedimiento legal de la FGR.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) intenta obtener ventaja política con el tema del citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

La mandataria estatal fue requerida para comparecer como testigo el próximo miércoles 27 de mayo en relación con investigaciones sobre la presunta presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio chihuahuense.

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Durante declaraciones a medios de comunicación, Pérez Cuéllar afirmó que el caso forma parte de un procedimiento legal que debe seguir su curso institucional.

“El PAN quiere resucitar con ese tema”.

El alcalde también hizo referencia al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien igualmente fue citado por la FGR en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con grupos del narcotráfico.

Pérez Cuéllar sostuvo que ambos asuntos son delicados y no deben ser minimizados ni utilizados políticamente por actores partidistas.

Asimismo, señaló que, de acuerdo con lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se trata de procedimientos derivados del seguimiento legal realizado por la Fiscalía General de la República.

“Se trata de un tema de seguimiento a un procedimiento legal de la FGR”.

El edil agregó que, a su consideración, sectores del PAN han sido los principales impulsores de declaraciones relacionadas tanto con el caso de Maru Campos como con el de Rubén Rocha Moya.

Finalmente, aseguró que las investigaciones deben desarrollarse conforme a derecho y reiteró que ninguno de los dos casos debe ser ignorado debido a la relevancia de los señalamientos involucrados.

“Ninguno de los dos temas es un tema menor que deba ser minimizado”.

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