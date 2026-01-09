Exhorta Seguridad Vial a conducir con responsabilidad durante el fin de semana

Autoridades buscan prevenir accidentes ante el aumento de movilidad por actividades recreativas.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al conducir y a hacerlo de manera responsable, especialmente durante el fin de semana, periodo en el que se incrementa la movilidad vehicular debido a actividades recreativas.
La corporación señaló que estas recomendaciones tienen como objetivo prevenir accidentes viales, por lo que reiteró la importancia de utilizar siempre el cinturón de seguridad y asegurarse de que todas las personas a bordo del vehículo hagan lo propio.
Entre las principales medidas preventivas, se pidió respetar los límites de velocidad, evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce y no manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias que alteren los reflejos.
Asimismo, se recordó a peatones y ciclistas la necesidad de utilizar cruces señalizados o puentes peatonales, respetar los semáforos y mantenerse visibles, en particular durante horarios nocturnos o con baja visibilidad.
La Coordinación General de Seguridad Vial reiteró que trabaja bajo el lema “Por una mejor cultura vial”, con el propósito de reducir incidentes, fomentar la conciencia ciudadana y promover una movilidad más segura en las vialidades de Ciudad Juárez.
