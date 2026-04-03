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AP / ARCHIVO: Los viajeros revisan sus equipajes en la acera de Southwest Airlines el martes 16 de abril de 2024, afuera del Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado. Southwest es la única de las seis grandes aerolíneas que no apoya la demanda del sector contra el gobierno.

Emite Protección Civil recomendaciones para resguardar viviendas durante vacaciones en Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Autoridades llaman a prevenir riesgos y reforzar medidas de seguridad en el hogar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población que planea salir de la ciudad durante el periodo vacacional, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los hogares.

Entre las principales medidas, la dependencia exhortó a cerrar las llaves de gas y agua, así como desconectar aparatos eléctricos, a fin de evitar fugas, cortocircuitos o sobrecargas que puedan generar accidentes durante la ausencia.

“La prevención es responsabilidad de todas y todos”

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Asimismo, se recomendó asegurar correctamente puertas y ventanas, además de activar sistemas de seguridad en caso de contar con ellos, como parte de las acciones básicas para proteger el patrimonio.

En cuanto a la prevención de robos, las autoridades sugirieron evitar dejar luces encendidas de forma permanente y, en su lugar, utilizar temporizadores, así como no difundir en redes sociales información sobre la ausencia del domicilio.

“Se recomienda informar a una persona de confianza sobre la ausencia”

Protección Civil también llamó a notificar a familiares o vecinos de confianza, resguardar objetos de valor y solicitar apoyo para recoger correspondencia, con el fin de no generar señales de vivienda desocupada.

De igual forma, se indicó revisar que no existan fugas, sacar la basura antes de salir y asegurar patios o accesos secundarios, como parte de una revisión integral del hogar.

Finalmente, la dependencia recordó la importancia de tener a la mano números de emergencia, especialmente el 911, y dejar contactos accesibles en caso de cualquier eventualidad, reiterando que la prevención es clave para disfrutar de un periodo vacacional sin contratiempos.

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