Aprueba Senado invitar a Maru Campos y al fiscal por caso de presunta presencia de la CIA en Chihuahua

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El llamado busca esclarecer hechos ocurridos en la sierra de Morelos donde murieron cuatro agentes, incluidos dos estadounidenses.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El Senado de la República aprobó por mayoría invitar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, a una reunión de trabajo para explicar la presunta presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio estatal.

La invitación, avalada con el voto en contra de Movimiento Ciudadano, se da en el contexto de los hechos ocurridos el pasado 19 de abril en la zona serrana del municipio de Morelos, donde murieron dos elementos estatales y dos ciudadanos estadounidenses. El encuentro está programado para el martes 28 de abril de 2026 a las 11:00 horas en el Senado.

“El Senado de la República invita a la titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua […] y al titular de la Fiscalía General del Estado […] a una reunión de trabajo […] con el objeto de que puedan proporcionar información relacionada con los hechos”, establece el Punto de Acuerdo.

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Durante la discusión, legisladores de Morena señalaron posibles vulneraciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, al considerar que la participación de agentes extranjeros en operativos locales debió contar con conocimiento y conducción del Gobierno Federal, responsable de la política de seguridad nacional.

En contraste, senadores del PAN respaldaron la invitación a la mandataria estatal y defendieron la estrategia implementada en Chihuahua, destacando el desmantelamiento de un presunto narcocampamento que habría sido uno de los mayores en el país, en la misma región donde ocurrieron los hechos.

El documento aprobado también solicita que, previo a la reunión, la gobernadora y el fiscal remitan un informe detallado que incluya la cronología de los घटनos, las autoridades participantes, las comunicaciones sostenidas con instancias federales y las actuaciones realizadas conforme al artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional.

“El Senado solicita […] un informe pormenorizado y documental que contenga la cronología completa de los hechos, las autoridades participantes […] y cualquier actuación realizada”, se indica en el acuerdo.

Movimiento Ciudadano votó en contra al considerar que el Senado no tiene atribuciones para convocar a gobernadores bajo este esquema, al advertir una posible afectación al federalismo. Además, planteó que el llamado debió dirigirse a funcionarios del Ejecutivo Federal responsables de la seguridad.

Durante la sesión, se guardó un minuto de silencio por las víctimas, identificadas como los estadounidenses Richard Latel Johnson y John Duty Black, así como los agentes estatales Pedro Román Oseguera Cervantes y Manuel Genaro Méndez Montes, quienes habrían fallecido tras un accidente vehicular en una barranca de la sierra chihuahuense.

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