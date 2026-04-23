Detiene ICE nuevamente a Bertha Gómez Fong en El Paso

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Ex primera dama de Chihuahua permanece bajo custodia migratoria mientras se define su situación legal en Estados Unidos.

El Paso, Texas (ADN/Arturo Hernández) – Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, fue detenida nuevamente por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y permanece bajo custodia en un centro de procesamiento en esta ciudad fronteriza.

La detención ocurre apenas días después de que la ex primera dama chihuahuense fuera liberada, tras haber permanecido recluida por más de dos semanas luego de su aseguramiento inicial el pasado 25 de marzo. Su liberación se había registrado el 14 de abril.

Gómez Fong aparece nuevamente como detenida en los registros oficiales del ICE, bajo resguardo en el centro de procesamiento cercano al Aeropuerto Internacional de El Paso.

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De acuerdo con la información disponible, la ex primera dama habría sido ingresada otra vez en el mismo centro destinado a personas extranjeras sujetas a procesos por posibles violaciones a las leyes migratorias de Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas específicas de esta nueva detención, ni si existe algún cambio en su estatus migratorio respecto a su liberación previa. El caso quedará en manos de un juez migratorio, quien determinará las condiciones bajo las cuales continuará su proceso.

Será un juez migratorio quien defina su situación, en un sistema donde los procedimientos pueden extenderse desde semanas hasta varios meses.

En este tipo de procesos, las resoluciones pueden incluir la posibilidad de libertad bajo fianza, el uso de dispositivos de monitoreo electrónico o la permanencia en detención, dependiendo de cada caso.

En paralelo, en Chihuahua pesan al menos dos órdenes de aprehensión contra Gómez Fong, por su presunta complicidad en el desvío de recursos públicos durante la administración de su esposo, quien gobernó la entidad entre 2010 y 2016.

César Duarte Jáquez se encuentra actualmente recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde enfrenta un proceso penal desde diciembre de 2025. Hasta ahora, no se ha informado que la nueva detención de Gómez Fong esté vinculada a una solicitud formal de extradición o entrega por parte de autoridades mexicanas.

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