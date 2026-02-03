Concede juez suspensión definitiva a César Duarte y frena apertura de juicio oral

Publicidad - LB2 -

La medida detiene de forma indefinida el proceso por lavado de dinero mientras se resuelve un amparo.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Un juez federal concedió una suspensión definitiva al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, con lo que se detiene por tiempo indefinido la apertura del juicio oral dentro del proceso penal que enfrenta por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La resolución fue emitida por Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien determinó que el procedimiento penal quede suspendido una vez agotada la etapa intermedia, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo promovido por la defensa del exmandatario.

De acuerdo con lo establecido en la resolución judicial, la suspensión no implica la libertad de Duarte, sino únicamente la pausa del proceso penal, lo que impide que el caso avance a la fase de juicio oral mientras se analiza la legalidad de la vinculación a proceso dictada en su contra.

La medida permanecerá vigente hasta que exista una resolución definitiva del amparo, recurso mediante el cual el exgobernador busca dejar sin efectos la imputación formulada por autoridades federales.

Según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República, César Duarte habría instrumentado un esquema de simulación de apoyos públicos destinados al sector ganadero, mediante el cual recursos del erario fueron presuntamente desviados a empresas privadas en las que figuraba como socio mayoritario.

El caso forma parte de las investigaciones federales contra el exgobernador priista por presuntos delitos financieros cometidos durante su administración, y se mantiene en pausa judicial a la espera de que se determine si la vinculación a proceso se sostiene o queda sin efecto por la vía constitucional.

La suspensión definitiva representa un freno procesal relevante, aunque el fondo del asunto continúa sujeto a la resolución del Poder Judicial Federal, sin que exista, por ahora, una definición sobre la responsabilidad penal del exmandatario.

