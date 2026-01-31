Movil - LB1A -
Atribuye García Harfuch a “Los Chapitos” ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano

POR Redacción ADN / Staff.
Legislador Sergio Torres permanece hospitalizado en estado grave; Eli Montoya perdió un ojo por las lesiones.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó a una célula del grupo criminal “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, el ataque armado perpetrado el miércoles contra los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, en la ciudad de Culiacán.

“Fue una célula de ‘Los Chapitos’ la que perpetró el ataque contra los legisladores”, señaló el funcionario federal al referirse al atentado contra los representantes populares.

De acuerdo con la información oficial, el grupo señalado es encabezado por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se encuentra preso en Estados Unidos desde 2019, y ha sido vinculado a diversas actividades delictivas en el noroeste del país, además de ser considerado una de las principales estructuras operativas del cártel.

Sergio Torres Félix, quien también fue presidente municipal de Culiacán entre 2012 y 2015, permanece internado en un hospital de la capital sinaloense, luego de ser intervenido quirúrgicamente el mismo día del ataque por una herida de bala en la cabeza, lo que mantiene su estado de salud como delicado.

En el caso de la diputada Elizabeth Montoya, las autoridades informaron que su condición es más estable; sin embargo, trascendió que perdió un ojo como consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión.

Tras los hechos, la presencia y vigilancia de fuerzas federales se intensificó en distintos puntos de Culiacán, como parte de los operativos de seguridad desplegados para ubicar a los responsables y contener posibles nuevos episodios de violencia en la ciudad.

