«Reglas claras y unidad», Brighite Granados ante convocatoria de Morena

Con reglas claras y unidad, Morena lidera la transformación del país.

Chihuahua (ADN/Adriana Saucedo) «Morena una vez más lidera la evolución de la vida pública de México», expresó Brighite Granados, dirigente estatal de Morena en Chihuahua tras el acuerdo tomado por el Consejo Nacional del partido en el cual se promulgan las reglas para elegir a quien encabece la coordinación de defensa de la 4T.

La dirigente estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, quien estuvo presente en la sesión del Consejo Nacional este domingo, consideró que este proceso marca un hito histórico, además de que asegura la continuidad con cambio de la Cuarta Transformación.

“Es un acuerdo transparente, de reglas claras y afán democrático, aprobado por unanimidad. Todas y todos los mexicanos tendrán certeza de quien encabezará la continuidad de la 4T”, compartió la líder morenista.

Agregó que se dejan atrás las viejas prácticas del presidencialismo mexicano, como “los tapados”, el famoso “dedazo” y “la cargada”.

“No hay tapados. Hay transparencia y claridad. No hay dedazo. Es el pueblo el que decide. Y no hay cargada. Hay honestidad y equilibrio que asegura la integridad del proceso”, afirmó.

En este sentido, compartió los puntos más importantes del acuerdo tomado por el Consejo Nacional de Morena:

• Serán 4 los aspirantes de Morena y si las dirigencias de partidos aliados lo estiman conveniente, podrán proponer un aspirante cada uno. El máximo será 6 aspirantes.

• La selección será mediante encuesta. Cada aspirante podrá proponer dos casas encuestadoras. Para garantizar la transparencia y certidumbre, se realizarán 4 encuestas espejo.

• Los aspirantes se deberán registrar entre el 12 y 16 de junio y deberán renunciar a cualquier cargo público que ostenten el mismo día de su registro.

• Los 4 aspirantes refrendarán por escrito su compromiso a apegarse a lineamientos del partido y legalidad: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, abstenerse de diversas conductas que contravengan los valores de Morena, defender la soberanía nacional, apegarse a la austeridad y actuar siempre por la regeneración de México.

• Cada aspirante debe firmar su compromiso por respetar el resultado de las encuestas, del proceso y apoyar a quien salga ganador.

• Entre el 19 de junio y el 27 de agosto deberán llevar a cabo recorridos de trabajo por el país para informar los logros de la 4T y promover la revolución de la conciencias. Esta se llevará a cabo de forma austera, sin derroche en gastos publicitarios.

• Para gobernadores, legisladores federales, estatales y dirigentes de Morena, queda prohibido el uso de recursos para favorecer a aspirantes

• La encuesta se levantará del 28 de agosto al 3 de septiembre.

• El resultado de la encuesta será difundido el 6 de septiembre.

• El segundo y tercer lugar podrán ocupar espacios relevantes tanto en la coordinación de la defensa de la 4T como en la representación popular.

“Ante el desorden de la oposición, la 4T mantiene la unidad. Ante la falta de propuestas y perfiles de la derecha, la 4T presenta sus cartas más fuertes y más preparadas”, puntualizó Brighite Granados.

