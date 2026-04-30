“Verdad, Justicia y Defensa de la Soberania”: Sheinbaum a EEUU

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La presidenta advierte que sin pruebas, acusaciones podrían tener carácter político

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal actuará con base en la ley y en defensa de la soberanía nacional, tras la solicitud de Estados Unidos para detener con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras nueve personas.

La mandataria explicó que la solicitud fue recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 28 de abril y posteriormente turnada a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de evaluar la viabilidad jurídica conforme a la legislación mexicana.

“Si la Fiscalía recibe pruebas contundentes e irrefutables, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, señaló.

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Sheinbaum destacó que corresponde a la FGR determinar si existen elementos suficientes para solicitar órdenes de aprehensión, ya que la ley mexicana exige datos de prueba antes de cualquier acción judicial.

También expresó inconformidad por la difusión pública de los cargos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, al considerar que estos procedimientos deben mantenerse bajo confidencialidad conforme a los acuerdos internacionales.

La presidenta reiteró que su gobierno no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero advirtió que, en ausencia de pruebas sólidas, las acusaciones podrían interpretarse como un asunto político.

“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero”, enfatizó.

El caso se desarrolla en un contexto de tensión bilateral en materia de justicia, donde México ha insistido en que la cooperación internacional debe respetar los marcos legales y la soberanía nacional, mientras las autoridades analizan la información enviada por Estados Unidos.

La resolución dependerá de la evaluación que realice la FGR, en un proceso que podría derivar en acciones legales o en el rechazo de la solicitud si no se acreditan los elementos necesarios.