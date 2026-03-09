Realiza Gobernación 321 inspecciones y clausura nueve establecimientos en una semana

Publicidad - LB2 -

Operativos se realizaron del 2 al 8 de marzo en distintos municipios de Chihuahua para verificar cumplimiento en la venta de alcohol.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Subsecretaría de Gobernación del Estado realizó 321 inspecciones a establecimientos que expenden o comercializan bebidas alcohólicas durante la semana del 2 al 8 de marzo, como parte de las acciones de verificación para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Como resultado de los operativos, nueve establecimientos fueron clausurados en distintos municipios del estado por diversas irregularidades relacionadas con permisos y operación fuera de lo permitido.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la información oficial, cuatro clausuras se registraron en la ciudad de Chihuahua, una en Cuauhtémoc, una en Parral y tres en Ciudad Juárez.

En la capital del estado fueron clausurados el restaurante bar “La Otra” por operar fuera de horario, la licorería “La Palma” por falta de revalidación anual, la licorería en tienda de autoservicio “Súper Six Granjas” por violación de giro y la tienda de abarrotes “La Gema” también por violación de giro.

En Cuauhtémoc, las autoridades suspendieron el restaurante bar “Billares El Zurdo” por operar sin permiso, mientras que en Parral fue clausurado el restaurante “Mariscos Altamar” por la misma causa.

En Ciudad Juárez, las acciones derivaron en la clausura de la tienda de abarrotes “Súper Six Los Gemelos” y “Modelorama 144” por violación de giro, así como del establecimiento “Baños Roma” por operar sin permiso.

Las autoridades estatales reiteraron que estos operativos tienen como objetivo garantizar que los establecimientos cumplan con la legislación en materia de venta y distribución de bebidas alcohólicas, por lo que exhortaron a propietarios y responsables de negocios a mantener sus permisos y operaciones conforme a la normativa para evitar sanciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.