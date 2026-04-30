Reprograma Parque Central Happy Kids Fest por lluvias y viento en Juárez

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Evento se realizará el 5 de mayo con juegos mecánicos gratuitos y actividades para niñas y niños.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado informó la reprogramación del Happy Kids Fest en el Parque Central, debido a las condiciones climáticas adversas registradas este jueves en la ciudad.

La segunda parte del evento, originalmente prevista para el 30 de abril, se llevará a cabo el próximo martes 5 de mayo, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias asistentes.

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Autoridades del parque señalaron que la decisión responde a la presencia de lluvia y fuertes vientos, factores que podrían afectar la operación de las actividades y poner en riesgo a los participantes.

El programa se mantendrá sin cambios para la nueva fecha, iniciando con el espectáculo de fuentes danzarinas a las 2:00 de la tarde, seguido de diversas actividades recreativas.

De 6:00 de la tarde a 11:00 de la noche, los juegos mecánicos serán gratuitos, incluyendo atracciones como rueda de la fortuna, carritos chocadores y el martillo.

Además, a partir de las 5:00 de la tarde se realizará una función de lucha libre en el área oriente del parque, con participación de talento local y regional.

El evento también contempla entrega de juguetes, dinámicas y actividades familiares, orientadas a brindar un espacio de convivencia para la niñez juarense.

La administración del Parque Central reiteró que la prioridad es salvaguardar la integridad de la población, por lo que invitó a la ciudadanía a asistir en la nueva fecha y disfrutar de las actividades en condiciones seguras.

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