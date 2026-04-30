Inaugura Estado obras en secundarias de Ciudad Juárez con inversión de más de 8.4 mdp

Publicidad - LB2 -

Nuevas aulas beneficiarán a más de 4 mil estudiantes en tres planteles de nivel básico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), inauguró obras de infraestructura en tres escuelas secundarias de Ciudad Juárez, en beneficio de más de 4 mil 100 estudiantes.

Las intervenciones se realizaron en la Secundaria General No. 15 ES-50, así como en las secundarias técnicas No. 93 y No. 98, con una inversión total superior a 8 millones 425 mil pesos.

- Publicidad - HP1

En la Secundaria General No. 15 se construyeron dos aulas didácticas y un cubo de escaleras, lo que permitirá mejorar las condiciones de estudio para más de mil 500 alumnos en ambos turnos.

Por su parte, en la Secundaria Técnica No. 93 se habilitaron dos nuevas aulas, destinadas a atender la demanda de más de mil 700 estudiantes.

En tanto, en la Secundaria Técnica No. 98 se edificaron dos aulas adicionales y un cubo de escaleras, en beneficio de más de 800 alumnos.

El director del Ichife, Luis Iván Ortega Ornelas, destacó que estas obras forman parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura educativa y garantizar espacios dignos, seguros y funcionales.

Las autoridades estatales señalaron que estas acciones buscan mejorar el entorno de aprendizaje, al tiempo que permiten atender el crecimiento de la matrícula en planteles de nivel básico en la ciudad.

Finalmente, se reiteró el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para impulsar el desarrollo educativo y ampliar la cobertura de infraestructura escolar en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.