Exhorta Maru Campos a niñas y niños a actuar con honorabilidad desde Chihuahua

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Gobernadora encabeza Gabinete Infantil y convive con pacientes del Hospital Infantil en Día de la Niñez.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos llamó a niñas y niños a actuar con honorabilidad y hacer lo correcto, durante las actividades conmemorativas por el Día de la Niñez, que incluyeron la integración del Gabinete Infantil 2026.

En la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, la mandataria destacó la importancia de formar ciudadanos con valores, al señalar que el país requiere personas comprometidas con la ética y la responsabilidad.

“Nuestro país necesita ciudadanos honorables… hacer lo correcto no siempre es lo más sencillo”.

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Durante el evento se llevó a cabo el nombramiento oficial de las y los integrantes del Gabinete Infantil, integrado por 18 menores seleccionados de entre más de mil 400 estudiantes de todo el estado, mediante un proceso coordinado con el Instituto Estatal Electoral.

Las y los participantes fueron elegidos por su desempeño académico, deportivo y conducta, garantizando representación de los 67 municipios de Chihuahua.

En su mensaje, la gobernadora subrayó que hacer lo correcto implica decir la verdad, ayudar a los demás y actuar con justicia, independientemente del reconocimiento público.

Previo a la ceremonia, Campos visitó el Hospital Infantil de Especialidades, donde convivió con pacientes pediátricos, entregó obsequios y reconoció la atención médica brindada a menores con enfermedades como leucemia.

“Agradecidos porque gracias a MediChihuahua, estos niños pueden tener sus tratamientos”.

La jornada incluyó actividades de convivencia con el Gabinete Infantil, en un ejercicio que busca fomentar la participación cívica desde edades tempranas y acercar a la niñez a las instituciones públicas.

Autoridades estatales reiteraron que este tipo de iniciativas fortalecen la formación en valores y el desarrollo integral de la niñez chihuahuense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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