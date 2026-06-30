Ratifica Gilberto Loya aspiración por el PAN a la gubernatura en 2027

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El secretario de Seguridad Pública del Estado aseguró que continúa firme en sus aspiraciones políticas y descartó haberse retirado del proceso interno.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, afirmó que mantiene firme su intención de competir por la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Chihuahua en el proceso electoral de 2027, al desmentir versiones sobre un supuesto retiro de sus aspiraciones.

El funcionario estatal aseguró que continúa dentro de los perfiles que buscarán participar en el proceso interno del PAN y reiteró que su proyecto político permanece vigente.

“El que respira aspira, y sigo respirando”.

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Loya Chávez explicó que su principal motivación es dar continuidad a las políticas públicas impulsadas por la administración de la gobernadora Maru Campos, al considerar que el proyecto estatal debe mantenerse en los próximos años.

El secretario de Seguridad señaló que seguirá concentrado en las responsabilidades de su cargo mientras llegan los tiempos legales para la definición de las candidaturas, aunque dejó claro que mantiene abiertas sus aspiraciones políticas.

Con estas declaraciones, el titular de la SSPE se suma a los perfiles panistas que han manifestado públicamente su interés por participar en la sucesión gubernamental de Chihuahua, cuyo proceso interno se desarrollará rumbo a la elección de 2027.