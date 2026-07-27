Denuncian exalcaldes a Cruz Pérez Cuéllar por presunto peculado de 105.6 mdp

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Ramón Galindo y Gustavo Elizondo presentaron querella por la renta de ocho barredoras durante 29 meses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Los exalcaldes panistas Ramón Galindo y Gustavo Elizondo presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado contra el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar, por un presunto peculado de 105.6 millones de pesos relacionado con la renta de ocho barredoras para el Municipio de Juárez.

De acuerdo con los denunciantes, el presunto daño patrimonial al erario municipal derivaría de un contrato plurianual celebrado por el Ayuntamiento de Juárez durante 29 meses con la empresa PYPRA, para el arrendamiento de maquinaria destinada al servicio de barrido urbano.

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Galindo y Elizondo señalaron que, bajo ese esquema, el municipio habría pagado un promedio de 13.2 millones de pesos por cada unidad, monto que consideraron desproporcionado frente al valor de mercado que atribuyeron a este tipo de vehículos.

Los exediles sostuvieron que el valor estimado de cada barredora sería de hasta 55 mil dólares por unidad, mientras que el costo pagado por concepto de arrendamiento habría alcanzado alrededor de 750 mil dólares por cada máquina durante el periodo contratado.

La denuncia también refiere presuntas irregularidades en el proceso de licitación, entre ellas la falta de estudios técnicos que justificaran la conveniencia del contrato y plazos reducidos que, según los promoventes, habrían limitado la participación de otros proveedores.

Los denunciantes afirmaron además que la empresa adjudicada tendría un giro comercial microindustrial relacionado con insumos eléctricos, lo que, según su planteamiento, no correspondería con la prestación del servicio contratado ni con los montos facturados al municipio.

Ramón Galindo y Gustavo Elizondo también cuestionaron que la compañía haya facturado más de 30 millones de pesos anuales, pese a que, de acuerdo con la denuncia, no contaba con antecedentes suficientes en la propiedad o operación de las barredoras utilizadas.

Otro de los puntos señalados en la querella es que el contrato contemplaba el barrido de 411 kilómetros diarios, distancia que los exalcaldes calificaron como difícil de verificar ante la presunta ausencia de bitácoras oficiales sobre la operación del servicio.

Los denunciantes indicaron que el costo habría sido de 354 pesos por kilómetro barrido, por lo que solicitaron a la Fiscalía Anticorrupción revisar las condiciones del contrato, el cumplimiento del servicio y la posible responsabilidad de funcionarios involucrados.

Como parte de la denuncia, Galindo y Elizondo pidieron que se dé vista al Servicio de Administración Tributaria para revisar las declaraciones fiscales de la empresa señalada y determinar si existen elementos adicionales que ameriten investigación.

Ramón Galindo fue alcalde de Ciudad Juárez entre 1995 y 1998, mientras que Gustavo Elizondo encabezó la administración municipal posterior, dentro del periodo en que el Partido Acción Nacional gobernó esta frontera durante tres administraciones consecutivas.

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