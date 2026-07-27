Repara JMAS fuga de agua en la Plutarco Elías Calles

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La descentralizada reemplazó una toma dañada por desgaste en el cruce con Ignacio de la Peña

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realizó trabajos de reparación en una fuga de agua potable registrada en el cruce de la avenida Plutarco Elías Calles e Ignacio de la Peña, donde fue necesario reemplazar una toma dañada.

De acuerdo con la descentralizada, la intervención se llevó a cabo en el carril central de la avenida Plutarco Elías Calles, luego de detectarse una fuga ocasionada por el deterioro de piezas de cobre que ya habían concluido su vida útil.

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Ernesto Valles, encargado de Agua Potable del Distrito 5, informó que la afectación se presentó en una conexión provisional que alimenta una línea ubicada sobre la calle Ignacio de la Peña, la cual abastece a una privada del sector.

“Estamos reparando una fuga que se presentó en un bypass que alimenta una línea ubicada sobre la calle Ignacio de la Peña que abastece la privada ubicada en la zona. El material ya había cumplido su vida útil y presentaba un desgaste, por lo que fue necesario reemplazarlo por uno nuevo”, explicó.

Para agilizar las labores, personal operativo utilizó maquinaria especializada, lo que permitió reducir el tiempo de intervención y atender la fuga en el menor lapso posible.

Durante los trabajos fue necesario suspender temporalmente el servicio de agua potable en una cuadra del sector. La JMAS informó que el suministro será restablecido una vez concluidas las reparaciones correspondientes.

Al finalizar el reemplazo de la toma, el personal realizará el relleno de la excavación para reabrir la circulación en el carril intervenido. Posteriormente, el departamento de bacheo llevará a cabo la reposición del pavimento.

La JMAS pidió comprensión a la ciudadanía por las molestias ocasionadas por el cierre parcial del carril, así como por la presencia de personal y maquinaria en la zona mientras se concluyen los trabajos de reparación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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