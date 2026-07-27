Asume Katharine Beamer como nueva cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez

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La diplomática de carrera releva a Rafael Foley y tendrá como circunscripción consular al estado de Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Katharine Beamer asumió como nueva cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez a partir de este lunes 27 de julio de 2026, informó la sede diplomática en esta frontera.

La funcionaria releva en el cargo a Rafael Foley, quien concluyó funciones el pasado 7 de julio, y quedará al frente del Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, cuya circunscripción comprende el estado de Chihuahua.

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Beamer forma parte del Servicio Exterior de Carrera de Alto Nivel de Estados Unidos y cuenta con 25 años de experiencia diplomática, trayectoria en la que ha ocupado distintos cargos dentro y fuera de su país.

Antes de su llegada a Ciudad Juárez, se desempeñó como encargada de Negocios en la Embajada de Estados Unidos en Belice. Previamente dirigió la Oficina de Asuntos del Caribe del Departamento de Estado, en Washington, D.C.

A lo largo de su carrera, la nueva cónsul ha trabajado en embajadas estadounidenses en Guatemala, Polonia, Eslovaquia, Bolivia, República Dominicana y Belice, además de cumplir tres asignaciones en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

La diplomática nació y creció en Encinitas, California, una comunidad ubicada aproximadamente a una hora de la frontera con México, condición que la vincula desde su origen con la dinámica fronteriza entre ambos países.

Beamer es egresada de la Universidad de Stanford, donde obtuvo una licenciatura en Relaciones Internacionales y una maestría en Sociología. Se incorporó al Servicio Exterior de Estados Unidos en 2001.

Además de su experiencia consular y diplomática, fue becaria Pearson del Departamento de Estado en el Senado de Estados Unidos y becaria en Asuntos de Seguridad Nacional en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford.

La nueva cónsul llegó a Ciudad Juárez acompañada de su esposo Chase, también diplomático; de sus hijos gemelos Luke y Read; así como de Nola, una perrita adoptada durante su estancia en República Dominicana.

Entre sus actividades personales destacan viajar, leer, correr, realizar actividades al aire libre y disfrutar de la gastronomía mexicana, de acuerdo con la información difundida por el Consulado.

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