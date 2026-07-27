Exigen familiares investigar feminicidio de Zaira Viridiana en Ciudad Juárez

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Familiares pidieron indagar amenazas previas contra la víctima, asesinada afuera de un OXXO el 22 de julio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Familiares y amistades de Zaira Viridiana B. R., asesinada el pasado miércoles 22 de julio afuera de una tienda OXXO ubicada sobre la avenida Vicente Guerrero y Artículo 31, exigieron a las autoridades investigar el caso como posible feminicidio.

Durante una manifestación realizada este lunes, los allegados de la víctima pidieron que se indague a dos mujeres identificadas por sus iniciales como L. G. y V. S., a quienes señalaron como presuntas responsables de amenazas que, de acuerdo con su versión, Zaira habría denunciado antes de ser asesinada.

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La víctima fue atacada cuando salía de una tienda de conveniencia en compañía de su hija de 4 años, quien resultó ilesa durante la agresión, según lo expuesto por familiares y personas cercanas durante la protesta.

Los manifestantes también exhibieron fotografías de las mujeres a quienes vinculan con las amenazas previas, aunque hasta el momento no existe información oficial que confirme alguna imputación o relación directa de dichas personas con el homicidio.

Familiares recordaron que Zaira había denunciado un intento de homicidio en 2017 y que posteriormente volvió a reportar amenazas, por lo que insistieron en que estos antecedentes deben ser incorporados a la investigación ministerial.

De acuerdo con los allegados, días antes de su muerte la joven publicó videos en redes sociales en los que expresó temor por su vida y responsabilizó de cualquier agresión en su contra a personas que, aseguró, la hostigaban.

La exigencia principal de la familia es que la Fiscalía revise las denuncias previas, los videos difundidos por la víctima y los señalamientos realizados públicamente, a fin de esclarecer si el crimen estuvo relacionado con un contexto de amenazas y violencia previa.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas, imputaciones o una línea de investigación que vincule formalmente a las mujeres señaladas por la familia con el homicidio de Zaira Viridiana.

Los señalamientos difundidos durante la manifestación corresponden únicamente a la versión de familiares y allegados, por lo que corresponderá a las autoridades investigadoras determinar responsabilidades conforme al avance de la carpeta de investigación.

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