    enero 22, 2026 | 10:21
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Atiende Protección Civil 62 servicios de emergencia en Juárez en 24 horas

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Bomberos y Rescate Municipal reportaron alta actividad y 69 personas resguardadas en albergue.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio reportó la atención de 62 servicios de emergencia durante las últimas 24 horas, correspondientes del 21 al 22 de enero de 2026, en distintos puntos de Ciudad Juárez.

    De acuerdo con el balance oficial, el Departamento de Bomberos atendió 41 servicios, mientras que Rescate Municipal respondió a 21 emergencias, relacionadas principalmente con situaciones que representaban riesgo para la población.

    En materia de atención social, el albergue temporal El Barreal brindó resguardo a 69 personas, de las cuales 60 son hombres y 9 mujeres, quienes permanecen bajo protección debido a las condiciones climáticas registradas en la región.

    Entre los incidentes relevantes, se reportó un incendio a las 19:56 horas en un predio ubicado en el cruce de Paseo de la Victoria y Morelia, en la colonia Eréndira, donde se quemaron neumáticos fuera de uso en un terreno baldío que operaba como desponchadora.

    El siniestro fue controlado y extinguido por elementos del Cuerpo de Bomberos, lo que permitió evitar que el fuego se propagara y causara daños mayores en la zona.

    Asimismo, a las 11:25 horas, personal de emergencia atendió a un hombre de 21 años que sufrió una descarga eléctrica en el cruce de las calles Diego Lucero Melón y Arturo Gámiz, en la colonia Héroes de la Revolución. El afectado fue valorado en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladado a una unidad médica.

    Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, especialmente en el manejo de instalaciones eléctricas y en el almacenamiento de materiales inflamables, así como a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.

