Las autoridades reportan un tiroteo mortal cerca de un hospital de la ciudad de Tulsa, estado de Oklahoma. Los medios locales informan sobre al menos tres víctimas mortales y un número no definido de heridos.

Tulsa, Oklahoma (Sputnik) .- La Policía de Tulsa indica que un hombre con un rifle abrió fuego al edificio Natalie, ubicado en el área de la calle 61 y Yale cerca del Hospital St. Francis, causando múltiples víctimas.

«[El Departamento de Policía de Tulsa] respondió a un incidente de tirador activo cerca de la calle 61 y Yale. Por favor, manténgase alejado de la zona y ceda el paso a todos los vehículos de emergencia mientras nos ocupamos de esta respuesta», aseguró el jefe de la policía Wendell Franklin, a través de Twitter.

«En este momento podemos confirmar que el tirador está muerto», explicó a la prensa el capitán Richard Meulenberg.

El edificio Natalie donde se produjo el incidente alberga un centro de cirugía ambulatoria y un centro de salud mamaria.

ACTIVE SHOOTER SITUATION UPDATE: See our Facebook for more info: pic.twitter.com/dla5NWukWM

— Tulsa Police (@TulsaPolice) June 1, 2022