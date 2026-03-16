Prevé Protección Civil ambiente fresco y rachas de viento en Chihuahua por frente frío 41

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Autoridades advierten posibles tolvaneras y recomiendan precauciones ante ráfagas que podrían alcanzar hasta 45 km/h.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para el inicio de la semana se prevé un ambiente fresco en el estado de Chihuahua, acompañado de rachas de viento derivadas de la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 41.

De acuerdo con el pronóstico, durante la tarde se registrarán ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora en municipios como Ciudad Juárez, Ahumada, Camargo y La Cruz, mientras que en Cuauhtémoc, Delicias y Parral se esperan vientos de hasta 35 kilómetros por hora.

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En cuanto a las temperaturas, la capital del estado alcanzará máximas cercanas a los 21 grados centígrados, mientras que en Ciudad Juárez se prevé una máxima de 18 grados durante este inicio de semana.

Para martes y miércoles, la dependencia estatal anticipa cielo mayormente despejado, además de un incremento gradual en las temperaturas.

Se esperan máximas de hasta 30 grados centígrados en Chihuahua capital y de 31 grados en Ciudad Juárez, mientras que en la Sierra Tarahumara se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 0 grados, particularmente en municipios como Bocoyna y Guachochi.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a la población utilizar cubrebocas y evitar actividades físicas intensas al aire libre, especialmente en el caso de niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o crónicas.

Asimismo, la dependencia pidió mantener cerradas puertas y ventanas en los hogares, con el fin de evitar la acumulación de polvo y sedimentos que puedan provocar alergias o irritaciones oculares.

En materia de seguridad vial, las autoridades alertaron sobre la posible formación de tolvaneras en distintos tramos carreteros, por lo que exhortaron a extremar precauciones al conducir y asegurar objetos ligeros en patios o techos, como láminas o depósitos de agua.

Finalmente, la Coordinación Estatal de Protección Civil invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

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