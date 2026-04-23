Se reúne Aczino con Pérez Cuéllar y promueve evento internacional de freestyle en Juárez

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Rapero destaca respaldo institucional y convoca a público a asistir a FMS Internacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El freestyler mexicano Aczino sostuvo un encuentro con el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar durante su visita a Ciudad Juárez, previo a la realización del evento FMS Internacional, considerado uno de los más importantes en la escena del rap improvisado.

Durante la reunión, el artista destacó la relevancia del evento y extendió una invitación a la ciudadanía para asistir, al señalar que reunirá a exponentes de nivel mundial en la frontera.

“Esto es unión […] vamos a romper el récord del evento más grande de freestyle de todos los tiempos aquí en Ciudad Juárez”, expresó.

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El rapero calificó como positivo su encuentro con el alcalde, al reconocer la importancia del respaldo institucional para la realización de este tipo de eventos culturales y urbanos.

Asimismo, señaló que su participación en la escena del freestyle también implica fungir como enlace entre la cultura urbana y distintos sectores, incluyendo autoridades, empresas y la comunidad.

“Me da mucho gusto ser […] un enlace entre las autoridades, el Gobierno […] y la calle”, comentó.

La visita de Aczino refuerza la proyección de Ciudad Juárez como sede de eventos internacionales, particularmente en el ámbito de la cultura urbana, donde el freestyle ha ganado relevancia en los últimos años.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades contribuyen a diversificar la oferta cultural de la ciudad y a generar espacios de convivencia para jóvenes y público en general.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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