Implementará Seguridad Vial operativo especial por carrera pedestre de General Electric

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La corporación realizará cierres parciales y desplegará personal para resguardar a participantes y automovilistas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial anunció la implementación de un operativo especial con motivo de la carrera pedestre organizada por la empresa General Electric, programada para el próximo 14 de junio a las 7:00 de la mañana.

El dispositivo tiene como objetivo garantizar la seguridad de los corredores y de los automovilistas que transiten por las vialidades donde se desarrollará la actividad deportiva.

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Para el operativo se destinarán 10 elementos y tres unidades, encargados de resguardar el perímetro del recorrido y coordinar las acciones necesarias para mantener el orden vial durante el evento.

La dependencia informó que se realizarán cierres parciales a la circulación conforme avance el contingente de participantes, principalmente en la calle Tikal y la avenida Ramón Rayón, así como en el cruce de Santiago Troncoso y Valle de Cedros.

Una vez que los corredores hayan pasado por cada tramo del recorrido, la circulación vehicular será reabierta de manera gradual para reducir afectaciones a los usuarios de las vialidades.

Seguridad Vial exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones, considerar tiempos adicionales de traslado y respetar las indicaciones de los agentes que participarán en el operativo.

La corporación también hizo un llamado a conducir con precaución durante el desarrollo de la carrera y a mantenerse atentos a los señalamientos temporales que serán colocados en la zona.

Estas acciones forman parte de las estrategias de Seguridad Vial para promover una mejor cultura vial y garantizar condiciones seguras durante la realización de eventos deportivos y recreativos en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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