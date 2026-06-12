Invita IPACULT a la inauguración de la exposición colectiva “Paisajes internos”

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Catorce artistas juarenses presentarán obras inspiradas en emociones, memorias y experiencias personales en el Centro Municipal de las Artes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la comunidad a asistir a la inauguración de la exposición colectiva Paisajes internos, una muestra que reúne el trabajo de 14 artistas locales y que abrirá sus puertas el próximo 15 de junio en el Centro Municipal de las Artes (CMA).

La inauguración se llevará a cabo a las 6:00 de la tarde en la galería Mtra. Sandra Melisa Lara Hernández, espacio donde los creadores participantes compartirán propuestas visuales inspiradas en emociones, recuerdos, experiencias personales y procesos de transformación interior.

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La exposición busca generar un espacio de reflexión y diálogo en torno a la experiencia humana, utilizando el arte como herramienta de expresión, autoconocimiento y conexión con distintas perspectivas personales.

En la muestra participan los artistas Cola de Ratón, Luis Roacho, Mayra Villalobos, Guadalupe Benítez, Ana Landa, Jahziel Gómez, Israel Gómez Mares, Fco Chávez/Pik, El Hermano de Tania, Vampirate, DekoUno, Roana, Dira Valeria y David Zapién.

De acuerdo con los organizadores, el proyecto pretende fortalecer los espacios de exhibición para artistas locales, además de fomentar el encuentro entre creadores, espectadores y promotores culturales mediante propuestas contemporáneas que abordan la identidad y la experiencia individual.

La iniciativa también busca impulsar la difusión del trabajo artístico juarense y promover una mayor participación ciudadana en actividades culturales y de apreciación artística.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de proyectos forman parte de la labor institucional orientada a promover, preservar y difundir las expresiones culturales en Ciudad Juárez, así como apoyar el desarrollo de artistas y colectivos locales.

Asimismo, señaló que el instituto mantiene acciones permanentes para fortalecer la identidad cultural de la ciudad y ampliar el acceso de la población a actividades artísticas de calidad.

La entrada a la inauguración será gratuita y abierta al público en general, por lo que se invitó a la ciudadanía a conocer esta propuesta colectiva que explora el mundo interior a través de diversas expresiones del arte contemporáneo.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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